Секрет удачного позирования Instagram-моделей был обнаружен в эпоху Ренессанса

Популярные блогеры и Instagram-модели уже давно нашли для себя удачные позы, приняв которые выглядят максимально сексуально и соблазнительно. Интернет-пользователи неоднократно обращали внимание на то, что секреты позирования у знаменитостей одни и те же, да и ракурсы, выбранные фотографами, от случая к случаю повторяются.

В своем новом материале телеканал «360» сделал забавное наблюдение. Оказывается, идеальные женские позы были обнаружены еще в эпоху Ренессанса. Художники, творившие в это время, в изображении фигур пользовались приемом под названием «контрапост» — то есть рисовали людей таким образом, чтобы их части тела были контрастно противопоставлены друг другу. Ярким примером может служить женщина, которая опирается на правую ногу и при этом слегка приподнимает левое плечо.

Подобный эффект достигнут в шедевре Леонардо да Винчи «Леда и лебедь». Если сравнить полотно с фотографиями американской модели Кайли Дженнер, можно обнаружить забавное сходство. Звезда соцсетей почти в точности повторяет задумку мастеров кисти эпохи Возрождения.

Коллаж: Instagram @kyliejenner, Леонардо да Винчи "Леда и Лебедь"

Чтобы проверить, действительно ли данная поза является привлекательной, в Университете Британской Колумбии, провели исследование, выясняя, какое соотношение талии к бедрами кажется наиболее соблазнительным. Ученые сделали 3D-модели и пробовали разные позы с разными углами частей тела. Результаты эксперимента подтвердили наблюдения художников XV–XVI веков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, реально ли стать супермоделью, если ты нестандартная.