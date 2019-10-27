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Все из-за чужого секса: интимная сцена Асмус обрушила рейтинги Ксении Собчак

, 19:23 Фото 2 062

В очередном выпуске своей программы ведущая обсудила с Александром Петровым интимные сцены в фильме «Текст». В результате алгоритм Youtube отнес видео к категории «почти порно».

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Известная российская ведущая Ксения Собчак обвинила актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своего шоу. В очередном выпуске передачи звезда побеседовала с артистом Александром Петровым об интимных сценах в фильме «Текст» и для наглядности вставила в передачу несколько откровенных кадров из кинокартины. В предложенных зрителям эпизодах Асмус появилась в объятиях Ивана Янковского полностью обнаженной.

Собчак надеялась, что новое шоу о популярной киноленте буквально взорвет сеть и наберет большое количество просмотров. Однако, вместо желанных миллионов, программу посмотрели только 600 тысяч человек, и звезда решила выяснить, в чем дело.

Как пишет KP.RU, ведущая связалась с менеджером Youtube, который сообщил, что видео попало в категорию «почти порно», а, следовательно, перестало появляться в рекомендациях пользователей. Ксения была крайне удивлена сложившейся ситуацией и сообщила о произошедшем в Instagram. Своим подписчикам она посоветовала обязательно ознакомиться с интервью, а Кристине Асмус оставила другое, довольно недоброжелательное послание.

«Короче, посмотрите интервью — я им очень горжусь. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами!» — иронично заметила знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристину Асмус раскритиковали за съемки обнаженной в фильме «Текст».

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