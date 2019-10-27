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«Это мерзко»: Асмус раскритиковали за съемки обнаженной в фильме «Текст»

, 17:03 Фото 321

Вместе с Иваном Янковским актриса снялась в эротичной сцене, которая вызвала неодобрение ряда поклонников.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус в очередной раз подверглась критике за эротичные сцены в фильме «Текст». В ряде эпизодов кинокартины Клима Шипенко звезда снялась полностью обнаженной. Вместе с 28-летним коллегой по цеху Иваном Янковским знаменитости нужно было голой лечь в постель, где прямо перед объективами камер артисты должны были продемонстрировать неподдельную страсть.

Секс-сцена с участием Асмус вызвала общественный резонанс. Коллеги из мира шоу-бизнеса, в частности ведущая Ксения Собчак, высоко оценили задумку режиссера.

«В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило», — цитируют светскую львицу TopNews.

А вот фанатам теледивы ее раскрепощенность не очень понравилась. Под последней фотографией Кристины в Instagram, где она анонсировала спецпоказ «Текста» в Уфе, они осудили актрису за откровенные съемки. Поклонники напомнили, что звезда замужем, а, следовательно, не может себе такого позволять. Самые разочарованные даже сравнили знаменитость с порноактрисой и отметили, что она слишком низко пала.

«Это мерзко, просто из-за того что у вас есть муж и дочь. Чем вы думали когда шли на такое? Жалко вашего мужа, но не вас».

«Кристина, очень откровенная сцена с вами. Гарик не ревнует?»

«Кристина, лучше бы объявили клич и каждый вам отправит 400 рублей, равный билету в кино, чем себя голой пускать на всю страну, чтобы заработать. Жалко Гарика», — возмущались комментаторы.

Впрочем, сама Асмус относится к эротичным сценам как части творческой работы и ничего предосудительного в этом не видит.

«Это часть моей профессии. И для меня это суперроль, ради такого материала приходят в профессию. Ради таких режиссеров, как Клим Шипенко — умных, тонких, деликатных — приходят в профессию. И я счастлива, что являюсь частью этой команды», — призналась светская львица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимался фильм «Текст».

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