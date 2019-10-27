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  4. Елизавета Боярская устроила жаркие танцы в платье с глубоким декольте

Елизавета Боярская устроила жаркие танцы в платье с глубоким декольте

, 22:59 Видео 775

На своей странице в Instagram актриса показала, как провела время на вечеринке ювелирного бренда.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Российская актриса Елизавета Боярская посетила вечеринку ювелирного бренда, лицом которого звезда является уже несколько лет. Для светского раута знаменитость выбрала довольно откровенный наряд, который подчеркнул изгибы ее сексуального тела.

Артистка затмила других гостей вечера, появившись на нем в экстравагантном платье винного цвета с крайне глубоким декольте. Наряд акцентировал внимание на тонкой талии Боярской и ее груди. На коллег теледивы ее образ произвел неизгладимое впечатление. Елизавета выглядела бесподобно.

Тем не менее, даже в таком соблазнительном платье нашлись свои минусы. В сторис в Instagram звезда показала видео горячих танцев, которые устроила на мероприятии. Когда актриса принялась зажигать с другой гостьей вечеринки, из-за резких движений наряд светской львицы едва удерживался на ее груди. Впрочем, по этой причине Боярская еще больше поразила коллег. Они не могли оторвать глаз от веселящейся от души артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская рассказала о взаимоотношениях сыновей.

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