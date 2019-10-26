  1. Пятый канал
  4. «У них такая любовь»: Боярская рассказала о взаимоотношения сыновей

«У них такая любовь»: Боярская рассказала о взаимоотношения сыновей

, 17:14 8

По словам актрисы, семилетний Андрей и 10-месячный Гриша обожают друг друга.

Фото: Instagram @lizavetabo

У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева два сына — семилетний Андрей и Гриша, которому в декабре исполнится год. О трогательных взаимоотношениях братьев актриса рассказала Ивану Урганту в эфире Первого канала.

По ее словам, никакой ревности старший мальчик от отношению к малышу не проявляет, наоборот, постоянно тискает, таскает на руках и очень о нем заботится.

«У них такая любовь. Они обожают друг друга. Андрюша даже меня контролирует — он говорит: «Мама, аккуратно. Здесь грязно. Он может упасть», — призналась Боярская.

Как пишет Сosmopolitan, в ответ на предположения Урганта, что старшего сына актриса назвала в честь героя романа Толстого «Война и мир» Андрея Болконского, а младшего — в честь Григория Мелехова их «Тихого Дона» Шолохова, Елизавета раскрыла тайну детских имен.

«Мне нравится сочетание — и сила, и мягкость. Когда можно сказать: Андрей, хватит. А можно: Андрюша, молодец. Так вот — Григорий и Гриша», — объяснила она.

Ранее, как писал 5-tv.ru, несколько месяцев назад Елизавета Боярская впервые показала, как выглядит ее старший сын Андрей. Пользователи соцсетей пришли к заключению, что мальчик очень похож на юного Брэда Питта.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Последние новости

17:28
«Изменить жизнь»: Орешкин напомнил о регистрации на конкурс «Лидеры России»
17:14
«У них такая любовь»: Боярская рассказала о взаимоотношения сыновей
17:00
Путин и Макрон обсудили по телефону меморандум по Сирии
16:46
Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака
16:32
«Любила темненьким»: флирт Прохора Шаляпина с Аленой Кравец попал на видео
16:24
11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Сейчас читают

«Все очень грустно»: Авербух объяснил причины неудачного выступления Медведевой
Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев