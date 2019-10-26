«У них такая любовь»: Боярская рассказала о взаимоотношения сыновей

У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева два сына — семилетний Андрей и Гриша, которому в декабре исполнится год. О трогательных взаимоотношениях братьев актриса рассказала Ивану Урганту в эфире Первого канала.

По ее словам, никакой ревности старший мальчик от отношению к малышу не проявляет, наоборот, постоянно тискает, таскает на руках и очень о нем заботится.

«У них такая любовь. Они обожают друг друга. Андрюша даже меня контролирует — он говорит: «Мама, аккуратно. Здесь грязно. Он может упасть», — призналась Боярская.

Как пишет Сosmopolitan, в ответ на предположения Урганта, что старшего сына актриса назвала в честь героя романа Толстого «Война и мир» Андрея Болконского, а младшего — в честь Григория Мелехова их «Тихого Дона» Шолохова, Елизавета раскрыла тайну детских имен.

«Мне нравится сочетание — и сила, и мягкость. Когда можно сказать: Андрей, хватит. А можно: Андрюша, молодец. Так вот — Григорий и Гриша», — объяснила она.

Ранее, как писал 5-tv.ru, несколько месяцев назад Елизавета Боярская впервые показала, как выглядит ее старший сын Андрей. Пользователи соцсетей пришли к заключению, что мальчик очень похож на юного Брэда Питта.