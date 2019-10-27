Названа предварительная причина аварии автобуса с детьми в Карелии

Автобус, перевернувшийся в Карелии рядом с Метчелицей, вез детей из танцевального кружка с фестиваля в Кондопогу.

По предварительной версии, озвученной республиканским МВД, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавших нет. В настоящее время за детьми выслан другой автобус.

По уточненным данным, всего в транспортном средстве было 18 детей в возрасте до 12 лет и четверо взрослых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья с маленьким ребенком погибла в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Челябинском.