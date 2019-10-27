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  4. Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском

Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском

, 8:39 20

Две легковушки столкнулись ночью на трассе — водитель одной из них выехал на встречную полосу.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Авария произошла около пяти часов утра по местному времени (03:00 мск) на трассе Чебаркуль – Мисяш – М-5. Столкнулись легковушки LADA Kalina и Ford Focus – водитель первой выехал на встречную полосу.

«В результате столкновения Ford съехал в кювет и перевернулся, после чего произошло возгорание автомобиля», – пишет URA.RU со ссылкой на полицию.

В иномарке погибли 39-летний водитель, женщина и ребенок, предположительно, шести лет. От полученных травм также скончался 29-летний водитель Lada.

На месте происшествия продолжают работать автоинспекторы. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ночью 27 октября 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Санкт-Петербурге. На видео попал момент, как маршрутка на большой скорости сминает легковушку.

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