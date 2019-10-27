Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Авария произошла около пяти часов утра по местному времени (03:00 мск) на трассе Чебаркуль – Мисяш – М-5. Столкнулись легковушки LADA Kalina и Ford Focus – водитель первой выехал на встречную полосу.

«В результате столкновения Ford съехал в кювет и перевернулся, после чего произошло возгорание автомобиля», – пишет URA.RU со ссылкой на полицию.

В иномарке погибли 39-летний водитель, женщина и ребенок, предположительно, шести лет. От полученных травм также скончался 29-летний водитель Lada.

На месте происшествия продолжают работать автоинспекторы. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ночью 27 октября 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Санкт-Петербурге. На видео попал момент, как маршрутка на большой скорости сминает легковушку.