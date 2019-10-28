Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» в декабре отправится в поход в Антарктиду

Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» готовится отплыть в Антарктиду в ознаменование празднования юбилея открытия континента русскими моряками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Океанографическое исследовательское судно „Адмирал Владимирский“ в декабре 2019 года отправится в поход к берегам Антарктиды, приуроченный к 200-летию открытия Ледового континента русскими моряками. Поход спланирован Главным командованием ВМФ России», — цитирует агентство главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

По словам морского офицера, в настоящее время судно проходит комплекс подготовительных мероприятий перед экспедицией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские парусники пойдут в «кругосветку» в честь 200-летия открытия Антарктиды.