Российские парусники пойдут в «кругосветку» в честь 200-летия открытия Антарктиды

Петербургские депутаты предложили ввести новый государственный праздник — день открытия Антарктиды. 28 января. В этот день в 1820 году шлюпы под управлением Беллинсгаузена и Лазарева достигли Белого континента. И это было последнее великое географическое открытие на планете.

В честь юбилея такого эпохального события в России организована беспрецедентная экспедиция. По маршруту первооткрывателей пройдут несколько парусников. 16 июля из Кронштадта в тот же самый день, что и 200 лет назад, отправляется яхта «Русь». На маршруте она передаст эстафету яхте «Ксанаду», по пути присоединится яхта «Сибирь», которая вышла вообще из Омска.

Вслед за ними к южному континенту отправятся еще и наши большие парусники — барк «Крузенштерн» из Калининграда, барк «Седов» из Калининграда через Кронштадт, фрегат «Паллада» из Владивостока. В начале юбилейного 2020 года все наши парусники достигнут самых южных морей планеты, там как раз будет лето.

В 18 часов по московскому времени яхта «Русь» снялась с якоря на Малом Кронштадтском рейде. Судно под командованием капитана Сергея Тимошкова сначала отправится на форт Константин — там будут оформлены все документы для выхода за границу. Дальнейший путь «Руси» лежит в Копенгаген. Утром яхта отчалила из Петербурга и пришвартовалась в Средней гавани Кронштадта. На острове моряки возложили цветы к памятнику Петру Первому и провели построение экипажа.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры, как в Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада.