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  4. Израиль намерен в ускоренном порядке рассматривать просьбы россиян об убежище

Израиль намерен в ускоренном порядке рассматривать просьбы россиян об убежище

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Такое заявление было сделано в управлении по делам регистрации населения и иммиграции Израиля.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller, Ferdinand Hollweck, Jürgen Schwenkenbecher, Alan Gignoux, Nicolas Economou, Erichsen, J., Alexander Rekun

Израиль будет разбирать прошения граждан РФ о предоставлении политического убежища в ускоренном режиме. Такое заявление накануне сделали в управлении по делам регистрации населения и иммиграции.

«В последние годы мы наблюдаем такой феномен, как „туризм беженцев“. Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезде просят убежища с целью получить законное право на работу, <…> пока рассматривается их запрос. Этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом и на отделение, занимающееся рассмотрением вопросов предоставления убежища, в частности, что приводит к удлинению процесса рассмотрения таких просьб», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В связи со сложившейся ситуацией было решено рассматривать подобные заявления по ускоренной процедуре для представителей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Италии утвержден закон о штрафах до миллиона евро для судов с беженцами.

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