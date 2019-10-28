Израиль намерен в ускоренном порядке рассматривать просьбы россиян об убежище

Израиль будет разбирать прошения граждан РФ о предоставлении политического убежища в ускоренном режиме. Такое заявление накануне сделали в управлении по делам регистрации населения и иммиграции.

«В последние годы мы наблюдаем такой феномен, как „туризм беженцев“. Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезде просят убежища с целью получить законное право на работу, <…> пока рассматривается их запрос. Этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом и на отделение, занимающееся рассмотрением вопросов предоставления убежища, в частности, что приводит к удлинению процесса рассмотрения таких просьб», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В связи со сложившейся ситуацией было решено рассматривать подобные заявления по ускоренной процедуре для представителей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Италии утвержден закон о штрафах до миллиона евро для судов с беженцами.