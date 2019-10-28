«Цензура»: подписчики пытаются рассмотреть белье на снимке Марго Овсянниковой

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова смутила поклонников неоднозначным фото. Пытаясь похвастаться шпагатом, певица «потеряла» на новом фото трусики.

В кадре 23-летняя Марго в белом купальном лифе и белых босоножках на массивном каблуке стоит у огромной розовой скульптуры на одной ноге. Вторую ногу девушка высоко подняла над головой — ступней она дотрагивается до руки статуи. Однако максимальное внимание к фото привлек стикер, который прикрывает паховую зону молодой артистки — на первый взгляд, за надписью «цензура» нет нижнего белья.

«А покажи без цензуры», — упрашивают фолловеры.

Instagram @mmmargaaret

Однако поклонникам, понадеявшимся увидеть молодую девушку «в костюме Евы», придется испытать разочарование. Если присмотреться к снимку повнимательнее, становится заметно, что низ от бикини Овсянникова надеть не забыла. Более наблюдательные юзеры разоблачают звезду в комментариях.

«Видно, что ты в трусиках!» — пишут они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Марго Овсянникову избили на корпоративе.