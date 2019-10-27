Минобороны РФ не известно о якобы оказании содействия США в уничтожении аль-Багдади

Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении армией США спецоперации по уничтожению бывшего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в оборонном ведомстве выразили сомнение в гибели бывшего лидера ИГ*. Конашенков подчеркнул, что на это есть несколько причин. В частности, это нарастание количества непосредственных участников и стран, которые по заявлению США якобы участвовали в спецоперации. Также вызывают вопросы противоречивые подробности о проведенном мероприятии.

Официальный представитель Минобороны РФ пояснил, что в минувшую субботу и в последние дни в зоне деэскалации Идлиб не наносились удары с воздуха авиационными средствами США или так называемой «международной коалиции».

«Во-вторых, нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации „Идлиб“ в ходе данной операции», — подчеркнул Конашенков.

А также он добавил, что в том месте, где якобы был уничтожен аль-Багдади, территория контролируется террористической группировкой «Джабгат ан-Нусра»*, которая «всегда бескомпромиссно уничтожала ИГ* и любого ее представителя прямо на месте». На основании этого, присутствие там бывшего главаря конкурирующей организации требует прямых доказательств.

И в завершение Конашенков добавил, что «очередная смерть» аль-Багдади никакого влияния на сложившуюся ситуацию в регионе, а также на оставшихся в районе Идлиба террористов, не имеет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что об уничтожении экс-главаря ИГ* официально заявил президент США Дональд Трамп, при этом поблагодарив за помощь в подготовке к операции по уничтожению аль-Багдади Россию, Сирию, Турцию и Ирак, а также курдские военные формирования на севере Сирии, которые якобы передавали Вашингтону разведывательные данные.