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  4. «Олеся, браво!»: поклонники оценили пляжное фото Судзиловской

«Олеся, браво!»: поклонники оценили пляжное фото Судзиловской

, 8:04 Фото 92

Актриса порадовала фанатов снимком с отдыха в Турции.

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Фото, видео: Instagram @olesya_sudzilovskaya

Олеся Судзиловская порадовала поклонников очередной демонстрацией своей идеальной фигуры. Актриса опубликовала пляжный снимок в Instagram.

На фото 45-летняя актриса позирует на фоне лазурного моря в бандане и белоснежном раздельном купальнике. Судзиловская стоит на песке, уперев руки в бока и согнув одну ногу в колене. Судя по хештегам и геолокации, которую артистка добавила к публикации, сейчас она находится в Турции.

«Такие теплые и добрые для нашей семьи несколько дней октября! Спасибо всем и вся!» — восторженно рассказывает о поездке артистка.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Фолловеры Судзиловской тоже пришли в восторг. Правда, почитатели Олеси рады не столько отдыху актрисы, сколько доказательству ее прекрасной формы.

«Олеся, браво! Великолепная фигура! Восхищен!»

«Красивая женщина и великолепная актриса!»

«Олеся, вы украшение этого пляжа!» — хвалят стройную Судзиловскую преданные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Судзиловская в «сварочном костюме» восхитила фанатов.

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