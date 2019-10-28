«Олеся, браво!»: поклонники оценили пляжное фото Судзиловской

Олеся Судзиловская порадовала поклонников очередной демонстрацией своей идеальной фигуры. Актриса опубликовала пляжный снимок в Instagram.
На фото 45-летняя актриса позирует на фоне лазурного моря в бандане и белоснежном раздельном купальнике. Судзиловская стоит на песке, уперев руки в бока и согнув одну ногу в колене. Судя по хештегам и геолокации, которую артистка добавила к публикации, сейчас она находится в Турции.
«Такие теплые и добрые для нашей семьи несколько дней октября! Спасибо всем и вся!» — восторженно рассказывает о поездке артистка.
Фолловеры Судзиловской тоже пришли в восторг. Правда, почитатели Олеси рады не столько отдыху актрисы, сколько доказательству ее прекрасной формы.
«Олеся, браво! Великолепная фигура! Восхищен!»
«Красивая женщина и великолепная актриса!»
«Олеся, вы украшение этого пляжа!» — хвалят стройную Судзиловскую преданные фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Судзиловская в «сварочном костюме» восхитила фанатов.