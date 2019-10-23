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«Увидеть ее и умереть»: Судзиловская в «сварочном костюме» восхитила фанатов — фото

, 8:32 Фото 673

Актриса выложила в сеть откровенный снимок, сделанный во время фотосессии для журнала.

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Фото, видео: Instagram @olesya_sudzilovskaya

Актриса Олеся Судзиловская в своем аккаунте в Instagram выложила снимок, сделанный во время фотосессии для журнала. На фото 45-летняя звезда фильма «Мусорщик» позирует в черном брючном костюме на голое тело. Из-под распахнутого пиджака угадывается грудь женщины. На шее знаменитости красуются белые крупные бусы из жемчуга, а на лицо надеты очки, по внешнему виду напоминающие защитные.

«Томного вечера воскресенья! Фотосессия для журнала», — озаглавила публикацию Олеся Судзиловская.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Новый лук артистки восхитил ее подписчиков. Некоторые из них в комментариях подметили, что даже подобный «сварочный костюм» Олесе Судзиловской к лицу.

«Сварочный костюм»;

«Грудь красивая!»

«Екарный бабай, и это ей идет»;

«Увидеть ее и умереть. От счастья»;

«Хоть в космос!» — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Судзиловская смогла сделать фото в Сикстинской капелле.

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