Несколько мужчин напали на полицейских в Амурской области 26 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Сотрудники МО МВД России «Октябрьский» проводили мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На трассе в селе Варваровка они заметили автомобиль Toyota Carib, двигавшийся в темное время суток без включенных фар, на машине отсутствовали и государственные регистрационные знаки.

Стражи порядка попросили нарушителя остановиться. Однако, вместо того, чтобы выполнить требование правоохранителей, водитель попытался на них наехать, протаранил служебный автомобиль и уехал с места происшествия. В соответствии с действующим законодательством один из полицейских применил табельное оружие, выстрелив сначала вверх, а затем по колесам скрывающейся машины. После этого один из сотрудников МО МВД «Октябрьский» отправился на поиски нарушителя.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли двое мужчин, которые совершили нападение на сотрудника правоохранительных органов. В результате чего последний был госпитализирован.

В то же время после конфликта за медицинской помощью обратился житель района 1987 года рождения, получивший огнестрельное ранение. В момент происшествия он находился в салоне Toyota Carib.

По факту нападения на сотрудника полиции СУ СК России по Амурской области возбудило уголовное дело в соответствии со статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В ходе следственных мероприятий личности всех участников инцидента установлены. Это четверо жителей Октябрьского района. Трое из них, за исключением мужчины, получившего ранение, задержаны.

По информации УМВД России по Амурской области, водитель Toyota Carib в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он не имел права на управление машиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодой человек выстрелил в полицейского в Петербурге.