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Видео задержания подозреваемого в нападении на полицейского в Петербурге

, 2:13 Эксклюзивное видео 27

Накануне в Невском районе Северной столицы был ранен полицейский, приехавший по вызову на бытовой конфликт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / © CHROMORANGE Bilderbox, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео задержания подозреваемого в нападении на сотрудника полиции. В кадре мужчину выводят из подъезда дома, где был ранен сотрудник полиции.

ЧП произошло накануне в Невском районе Северной столицы. По предварительной информации, приехавший на вызов представитель правоохранительных органов получил пулевое ранение. Полицию вызвала женщина, пожаловавшись, что ее избивает сын.

Сообщается, что в ходе разбирательства молодой человек в состоянии наркотического опьянения якобы выстрелил в сотрудника полиции. Правоохранитель был доставлен в Александровскую больницу. Сейчас он находится в реанимации. Подозреваемый в нападении на полицейского задержан.

Другие подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места происшествия в столичном хостеле, где наркоман зарезал двух человек и ранил еще четверых.

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