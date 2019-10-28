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«Все нормально»: Боярский рассказал о своем самочувствии

, 9:55 Эксклюзивное интервью 169

Знаменитый актер опроверг информацию о том, что ему стало плохо на съемках.

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Фото, видео: ВКонтакте @public170731949, ТАСС /Евгений Биятов, 5-tv.ru

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал новость о том, что ему стало плохо во время съемок кинокартины «Гардемарины-4» в Севастополе. Поклонников обеспокоило видео с актером на съемочной площадке. На кадрах, которые были опубликованы в сети, звезде якобы стало нехорошо.

Однако в беседе с 5-tv.ru Боярский опроверг домыслы пользователей. Артист отметил, что чувствует себя нормально, и о видео, обсуждаемом в интернете, слышит впервые.

«Все нормально, спасибо», — ответил звезда на вопрос о самочувствии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со съемок фильма «Гардемарины — 4» в Севастополе, которое насторожило фанатов и заставило судить о проблемах со здоровьем Боярского.

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