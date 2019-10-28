Дженнифер Энистон поцеловалась с Эллен Дедженерес в эфире телешоу

Актриса Дженнифер Энистон поцеловалась с ведущей Эллен Дедженерес в эфире ее вечернего шоу, пишет Spletnik.ru.

Во время интервью звезда «Друзей» вспомнила, как 61-летняя шоувумен, открытая лесбиянка, в одном из недавних выпусков программы поцеловалась с радиоведущим Говардом Стерном. Гостья завалила Эллен вопросами: понравилось ли ей, и как часто она целует мужчин.

Instagram @theellenshow

Дедженерес в ответ поинтересовалась, когда та в последний раз целовалась в губы с девушкой. Звезда Голливуда не смогла вспомнить этот момент. Тогда Эллен придвинулась к Джен и намекнула на поцелуй. Энистон смутилась, но рискнула попробовать.

«Это то, что зрители хотели увидеть! Они ждали этого в течение многих лет», — сказала после этого Эллен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Энистон и Уизерспун повторили знаменитую сцену из «Друзей».