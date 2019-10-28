  1. Пятый канал
  4. Дженнифер Энистон поцеловалась с Эллен Дедженерес в эфире телешоу

Дженнифер Энистон поцеловалась с Эллен Дедженерес в эфире телешоу

, 13:17 177

50-летняя актриса стала гостьей развлекательной программы 61-летней американской телеведущей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Dennis Van Tine, Instagram @theellenshow

Актриса Дженнифер Энистон поцеловалась с ведущей Эллен Дедженерес в эфире ее вечернего шоу, пишет Spletnik.ru.

Во время интервью звезда «Друзей» вспомнила, как 61-летняя шоувумен, открытая лесбиянка, в одном из недавних выпусков программы поцеловалась с радиоведущим Говардом Стерном. Гостья завалила Эллен вопросами: понравилось ли ей, и как часто она целует мужчин.

Instagram @theellenshow

Дедженерес в ответ поинтересовалась, когда та в последний раз целовалась в губы с девушкой. Звезда Голливуда не смогла вспомнить этот момент. Тогда Эллен придвинулась к Джен и намекнула на поцелуй. Энистон смутилась, но рискнула попробовать.

«Это то, что зрители хотели увидеть! Они ждали этого в течение многих лет», — сказала после этого Эллен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Энистон и Уизерспун повторили знаменитую сцену из «Друзей».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

13:33
«Избивают регулярно»: Мать жестоко издевается над детьми в Москве — видео
13:17
Дженнифер Энистон поцеловалась с Эллен Дедженерес в эфире телешоу
13:03
Видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы
12:51
Москвичка проснулась обнаженной на кухне в квартире незнакомца
12:42
Студенческие отряды в России отмечают 60-летний юбилей
12:37
Представители Фадеева обещают дать комментарий после сообщений об инфаркте продюсера

Сейчас читают

Мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу
Конгрессвумен подала в отставку из-за секса втроем
Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев