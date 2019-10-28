Видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы. Кадры появились в социальной сети.

Ленинградский СО на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ начал доследственную проверку по факту столкновения микроавтобуса и чартерного самолета в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщила представитель ведомства Мария Добрынина.

СК РФ

В результате происшествия никто не пострадал. По неофициальной информации, пассажир и три члена экипажа собирались лететь в Кельн, однако инцидент помешал лайнеру вылететь в Германию. Информация о находившихся на борту воздушного судна уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина и обстоятельства инцидента.

Ранее Следственный комитет опубликовал фото с места столкновения микроавтобуса и чартерного самолета в петербургском аэропорту «Пулково»