  1. Пятый канал
  4. Видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы

Видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы

, 13:03 Видео 136

По неофициальной информации, пассажир и три члена экипажа собирались лететь на авиалайнере в Кельн.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, Instagram @aviakorr

Видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы. Кадры появились в социальной сети.

Ленинградский СО на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ начал доследственную проверку по факту столкновения микроавтобуса и чартерного самолета в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщила представитель ведомства Мария Добрынина.

СК РФ

В результате происшествия никто не пострадал. По неофициальной информации, пассажир и три члена экипажа собирались лететь в Кельн, однако инцидент помешал лайнеру вылететь в Германию. Информация о находившихся на борту воздушного судна уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина и обстоятельства инцидента.

Ранее Следственный комитет опубликовал фото с места столкновения микроавтобуса и чартерного самолета в петербургском аэропорту «Пулково»

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

13:33
«Избивают регулярно»: Мать жестоко издевается над детьми в Москве — видео
13:17
Дженнифер Энистон поцеловалась с Эллен Дедженерес в эфире телешоу
13:03
Видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы
12:51
Москвичка проснулась обнаженной на кухне в квартире незнакомца
12:42
Студенческие отряды в России отмечают 60-летний юбилей
12:37
Представители Фадеева обещают дать комментарий после сообщений об инфаркте продюсера

Сейчас читают

Мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу
Конгрессвумен подала в отставку из-за секса втроем
Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев