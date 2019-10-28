Москвичка проснулась обнаженной на кухне в квартире незнакомца

Москвичка неожиданно для себя проснулась обнаженной на кухне в квартире незнакомца. Инцидент произошел в одном из домов в Юрловском проезде на северо-востоке столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, 33-летняя женщина накануне произошедшего встретилась со своей приятельницей. Подруги общались на улице и выпивали. Через некоторое время москвичка пришла в себя на кухне в квартире у незнакомого ей мужчины абсолютно голой.

Когда «радушный» хозяин заметил, что женщина пришла в себя, он начал требовать с нее сначала 100 тысяч рублей, а вскоре, предположительно, для убедительности взяв в руки нож, и вовсе заявил, что она должна 300 тысяч рублей.

Почувствовав, что «запахло жареным», нагая москвичка попросилась в туалет и сбежала из квартиры, перебравшись с лоджии на соседнюю. В полиции москвичка так и не смогла объяснить, как она оказалась у ранее судимого за убийство незнакомца. Мужчина задержан. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу.