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Мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу

, 11:57 188

Тело погибшей было обнаружено 25 октября в лесном массиве в городе Егорьевск Московской области.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Тело 19-летней девушки обнаружили в лесу в городе Егорьевск Московской области 25 октября. Погибшая числилась без вести пропавшей с 17 октября.

В убийстве девушки подозревается ее знакомый — ранее судимый индивидуальный предприниматель. Он привлекался к уголовной ответственности по первой и второй частям 158 статьи («Кража»), второй части 162 статьи («Разбой») и первой части 167 статьи УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). На данный момент предполагаемый преступник задержан.

По предварительным данным, мужчина задушил девушку во время полового акта в ночь с 15 на 16 октября, а после закопал тело в лесном массиве напротив дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство».

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополе задержан мужчина, убивший приятеля за сексуальные домогательства.

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