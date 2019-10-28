Мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу

Тело 19-летней девушки обнаружили в лесу в городе Егорьевск Московской области 25 октября. Погибшая числилась без вести пропавшей с 17 октября.

В убийстве девушки подозревается ее знакомый — ранее судимый индивидуальный предприниматель. Он привлекался к уголовной ответственности по первой и второй частям 158 статьи («Кража»), второй части 162 статьи («Разбой») и первой части 167 статьи УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). На данный момент предполагаемый преступник задержан.

По предварительным данным, мужчина задушил девушку во время полового акта в ночь с 15 на 16 октября, а после закопал тело в лесном массиве напротив дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии со 105-й статьей УК РФ «Убийство».

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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