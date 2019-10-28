Режиссер Гольдман обвинила экс-супруга в повторном нападении

Режиссер Екатерина Гольдман, знакомая зрителям по фильму «Точка невозврата», обратилась с заявлением полицию. Звезда пожаловалась на своего бывшего супруга Александра Арнольда, который, по мнению знаменитости, попытался совершить на нее нападение, пишет РЕН ТВ.

Гольдман сообщила, что мужчина проник на территорию ее участка, после чего стучал в двери и угрожал совершить над ней физическую расправу. Режиссер беспокоится за свою жизнь, в связи с чем попросила правоохранителей принять меры в отношении Арнольда. Звезда уверена, что бывший муж хочет завладеть ее имуществом.

Ранее из-за действий экс-супруга знаменитость была госпитализирована. В начале октября она получила переломы рук и была доставлена в клинику, где ей провели экстренную операцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кинорежиссера, художника и сценариста Рустама Хамдамова обокрали в собственной квартире в Леонтьевском переулке Москвы.