У режиссера Рустама Хамдамова украли ювелирные украшения

Советского и российского кинорежиссера, художника и сценариста Рустама Хамдамова обокрали в собственной квартире в Леонтьевском переулке Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, несколько дней назад Хамдамов пустил в гости знакомого. После его ухода хозяин дома обнаружил пропажу ювелирных украшений. 19 октября режиссер обратился в органы внутренних дел с заявлением.

По факту случившегося проводится проверка. Оперативники устанавливают обстоятельства инцидента, точный перечень похищенных ценностей и сумму ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал, что главный редактор «Эхо Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский стал жертвой мошенников. Журналиста обманули на 40 тысяч долларов.