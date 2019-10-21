  1. Пятый канал
  4. У режиссера Рустама Хамдамова украли ювелирные украшения

У режиссера Рустама Хамдамова украли ювелирные украшения

, 11:43 42

Режиссер предполагает, что ценности из его квартиры похитил знакомый.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Советского и российского кинорежиссера, художника и сценариста Рустама Хамдамова обокрали в собственной квартире в Леонтьевском переулке Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, несколько дней назад Хамдамов пустил в гости знакомого. После его ухода хозяин дома обнаружил пропажу ювелирных украшений. 19 октября режиссер обратился в органы внутренних дел с заявлением.

По факту случившегося проводится проверка. Оперативники устанавливают обстоятельства инцидента, точный перечень похищенных ценностей и сумму ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал, что главный редактор «Эхо Москвы» в Петербурге Виталий Дымарский стал жертвой мошенников. Журналиста обманули на 40 тысяч долларов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

12:51
Мать бросила младенца в подъезде, оставив ему пакет с едой
12:42
Поклонники взволнованы болезненным видом Софии Ротару
12:35
Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек
12:24
Снег с дождем спровоцировали транспортный апокалипсис в Екатеринбурге
12:13
20 октября — День военного связиста в России
12:07
Дмитрий Марьянов завел любовницу незадолго до смерти

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев