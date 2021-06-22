Лайфхак: Как быстро и просто очистить от кожуры гранат — видео

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Алиса Старжевская
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5-tv.ru расскажет, как почистить полезный плод, не испачкав при этом всю кухню и сохранив нервы.

Фото, видео: www.globallookpress.com /imofei Izotov, 5-tv.ru

Осенью все нуждаются в витаминах, повышающих иммунитет. Гранат — один из самых полезных плодовых растений. Продукт укрепляет иммунную систему за счет высоко содержания витамина С, защищает организм от вирусов и обладает антибактериальными свойствами. Как раз в сентябре начинается сезон сбора этих плодов. Вот только чистить гранат — одна мука. 5-tv.ru расскажет, как избавиться от его кожуры, не испачкав всю кухню и сохранив нервы.

Для выполнения простого лайфхака нам потребуются: половинка граната, металлическая плошка, пельменница, силиконовая пластичная крышка и кухонный молоток.

Сначала накрываем плошку пельменницей, поверх кладем гранат (кожурой наружу) и накрываем его силиконовой крышкой. Вооружившись молотком, начинаем потихонечку выколачивать зерна граната. В итоге плод будет расплющен, а все зерна окажутся внутри плошки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мгновенно почистить целую гору яблок.

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