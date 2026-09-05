Сезон зажировки начался: но только у манула Тимофея

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 27 0

Легендарный кот из Московского зоопарка напоминает жителям столицы о приближении холодов.

У манула Тимофея из зоопарка начался сезон зажировки

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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У манула Тимофея из московского зоопарка начался сезон зажировки

Самый вальяжный обитатель Московского зоопарка манул Тимофей готовится к холодам. Он вошел в период сезонной зажировки — естественного процесса, во время которого животное набирает вес перед зимними морозами.

Сотрудники зоопарка рассказали, что в рацион хищника добавили больше мяса, рыбы и витаминов. Тимофей с удовольствием принимает усиленное питание и уже заметно округлился.

Для манулов такая подготовка к зиме является обычным ежегодным явлением. В природе эти животные накапливают запас энергии перед холодным периодом, а живущий в зоопарке Тимофей сохраняет природные привычки.

Любимец посетителей столичного зоосада вновь напомнил москвичам о скором приближении морозов.

Манул Тимофей - легендарный зверь. Он не любит лишнего внимания и может спокойно проигнорировать толпу посетителей у вольера. Иногда люди специально приходят в зоопарк, чтобы увидеть знаменитого кота, но манул решает сам, когда появляться перед публикой. Его скрытность даже стала частью образа — поклонники называют его «котом с характером».

При этом за суровым выражением морды скрывается настоящий охотник. В природе манулы живут в степях и горных районах Центральной Азии, где выслеживают мелких грызунов и птиц. Их главное оружие — не скорость, а терпение: эти кошки умеют долго ждать добычу и оставаться практически незаметными.

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Сезон зажировки начался: но только у манула Тимофея

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