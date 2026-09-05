Час ждал, когда лань встанет: чех вызвал полицию на помощь дереву

Житель чешских Крочеглав вызвал экстренные службы после того, как заметил неподвижную лань на перекрестке и решил, что животному нужна помощь. Об этом сообщает Kladensky.denik.

Поздно вечером мужчина позвонил в полицию и рассказал, что уже час наблюдает за ланью на перекрестке улиц Литевска и Бажантнице. По его словам, животное не двигалось, поэтому он предположил, что оно ранено и нуждается в помощи.

На место оперативно выехал наряд полиции. По дороге сотрудники связывались с заявителем, чтобы уточнить обстоятельства, однако мужчина по-прежнему был уверен, что обнаружил пострадавшее животное.

Прибывшие полицейские направились к кустам, где лежала «лань», и выяснили, что перед ними не живое животное, а скульптура из дерева. Неизвестно, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, однако правоохранители отнеслись к ситуации с юмором и заверили его, что деревянная фигура сделана из прочного материала.

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