Лолита объявила, что ее брак с Ивановым был фиктивным

Лолита Милявская через своего адвоката Сергея Жорина объявила о фиктивности брака с Сергеем Игнатовым, передает KP.RU. По словам защитника, певице стали доподлинно известны некоторые факты о молодом супруге. Исходя из них становится ясно, что спортсмен на момент вступления в брак не собирался создавать семью.

О чем именно идет речь, представитель Лолиты не уточнил. Но указал, что доказательства этих обстоятельств достаточно для признания союза фиктивным. А это означает, что совместно нажитое имущество супругов во время брака будет делиться не поровну. В случае признания своей правоты артистка сможет потребовать назад почти все деньги и имущество, которые отдала или купила супругу.

В октябре друзья Милявской рассказали прессе, что ее муж целый год содержал любовницу на деньги певицы, дарил ей дорогие подарки. Не исключено, что на столь жесткие судебные меры Милявская пошла, когда узнала о проделках тренера по сквошу. В последнее время она не называла его иначе как альфонсом.

«Когда она узнала определенные обстоятельства, она не могла поступить иначе. Она принципиальный человек, и хочет, чтобы все было по-честному и в рамках закона», — заключил адвокат Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд Москвы зарегистрировал иск о расторжении брака Милявской и Иванова.