«Не верю я в это»: Диброва заявила, что не боится «бумеранга судьбы»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Модель ответила на критику подписчиков после решения суда по детям ее возлюбленного Романа Товстика.

Полина Диброва не боится бумеранга судьбы

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полина Диброва заявила, что не боится «бумеранга судьбы»

Модель и бизнесвумен Полина Диброва заявила, что не опасается последствий своих решений и не считает, что в ее ситуации стоит искать проявление «бумеранга судьбы». Так бизнеследи ответила на критику подписчиков после решения суда по детям ее возлюбленного Романа Товстика. Об этом сообщил 7Дней.ru.

Пресненский суд Москвы постановил, что пятеро несовершеннолетних детей Товстика будут жить с отцом. Решение вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи начали рассуждать о карме и возможном возмездии для Дибровой.

Подписчики напоминали бизнеследи о ее отношениях с Товстиком после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Однако сама Полина отнеслась к подобным комментариям без опасений.

«Не верю я в это. Верю в любовь», — заявила она, подчеркнув, что каждый человек самостоятельно отвечает за свои поступки.

При этом Диброва отдельно обозначила, какую роль намерена занимать в жизни детей Товстика. Она не собирается брать на себя обязанности по их воспитанию и считает, что этим должны заниматься их родители.

«Я поддерживаю Романа, но воспитывать я буду своих детей», — пояснила бизнес-леди.

Она добавила, что для детей Товстика хочет оставаться другом.

Сам Роман Товстик ранее признался, что не ожидал такого решения суда, однако заявил о готовности не препятствовать общению детей с матерью. Елена Товстик, в свою очередь, резко отреагировала на судебное решение и заявила, что у нее «отобрали детей».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Собянин рассказал о планах цифрового развития Москвы на три года
18:00
Забудьте о жирной шаурме: простой секрет вкусного и полезного перекуса дома
17:56
Умирающий в одиночестве: сын Градского вспомнил последний день рождения отца
17:45
«Не верю я в это»: Диброва заявила, что не боится «бумеранга судьбы»
17:37
Страны Европы жалуются на кибератаки на холодильники в супермаркетах
17:27
«Кто я такая?»: Долина объяснила поездку с мигалкой на концерт Баскова

Сейчас читают

«Их научили принимать это»: бывший разведчик США Риттер высказался о «пыточных» на Украине
Душа вылетает из тела? Какую жуткую тайну скрывает фраза «Будь здоров!»
«Пыточная под Киевом»: что скрывали в подвале на Украине и почему Буданов* сбежал
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео