«Не верю я в это»: Диброва заявила, что не боится «бумеранга судьбы»

Полина Диброва заявила, что не боится «бумеранга судьбы»

Модель и бизнесвумен Полина Диброва заявила, что не опасается последствий своих решений и не считает, что в ее ситуации стоит искать проявление «бумеранга судьбы». Так бизнеследи ответила на критику подписчиков после решения суда по детям ее возлюбленного Романа Товстика. Об этом сообщил 7Дней.ru.

Пресненский суд Москвы постановил, что пятеро несовершеннолетних детей Товстика будут жить с отцом. Решение вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи начали рассуждать о карме и возможном возмездии для Дибровой.

Подписчики напоминали бизнеследи о ее отношениях с Товстиком после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Однако сама Полина отнеслась к подобным комментариям без опасений.

«Не верю я в это. Верю в любовь», — заявила она, подчеркнув, что каждый человек самостоятельно отвечает за свои поступки.

При этом Диброва отдельно обозначила, какую роль намерена занимать в жизни детей Товстика. Она не собирается брать на себя обязанности по их воспитанию и считает, что этим должны заниматься их родители.

«Я поддерживаю Романа, но воспитывать я буду своих детей», — пояснила бизнес-леди.

Она добавила, что для детей Товстика хочет оставаться другом.

Сам Роман Товстик ранее признался, что не ожидал такого решения суда, однако заявил о готовности не препятствовать общению детей с матерью. Елена Товстик, в свою очередь, резко отреагировала на судебное решение и заявила, что у нее «отобрали детей».

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