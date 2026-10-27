«Для меня она дива»: певица Sabi удивилась простоте Валерии

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 30 0

По словам исполнительницы, иметь звание народной артистки и оставаться человечным заслуживает уважения.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Sabi удивилась простоте Валерии

Певица Сабина Мамедова, известная под творческим псевдонимом Sabi рассказала, что была поражена простотой народной артистки Валерии. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках совместного с Валерией сниппета.

Молодая артиска рассказала, что она никогда не думает о совпадениях «энергетиками», для нее все измеряется фактами.

«Смотрите, я очень просто к этому отношусь, я не летаю в облаках, никакой энергии, вот это все я не ловлю, у меня все четко, ясно и понятно», — объяснила певица.

По словам Sabi, работа с Валерей оказалась очень приятной.

«С Валерией мне очень комфортно работается, просто потому что она максимально простой человек. Несмотря на ее статус, на ее уровень, для меня Валерия, в моих глазах выглядит <…> как дива. Плюс она же сначала заслуженная, потом народная артистка России, как можно быть на таком уровне и остаться простым человеком», — отметила Мамедова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с другой исполнительницей, MIA BOYKA, у Sabi не сложились отношения. У певиц есть совместная популярная работа — хит «Базовый минимум», но больше их ничего не связывает.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

17:50
«Природа исцеляет»: Кейт Миддлтон рассказала, что ей помогало в борьбе с раком
17:46
Хакеры атаковали парламент Италии: взломана почта премьера Мелони
17:40
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
17:37
Охлобыстин объяснил, почему отказывается играть в пошлых проектах
17:34
Путин назвал таяние вечной мерзлоты вызовом для регионов России
17:30
«Уильям сделал умный выбор»: Том Круз увлекся Кейт Миддлтон

Сейчас читают

Пропавшие украшения Лерчек: следователь стал фигурантом дела о халатности
Зарабатывает и сразу спускает? Киркоров раскрыл судьбу своих миллионов
Долину без спроса «продали» вместе с мебелью: директор певицы идет в суд
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео