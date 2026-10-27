«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве

Внучка экс-мэра Самары отдала около 50 миллионов рублей пособникам в убийстве

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская рассказала, что перевела около 50 миллионов рублей членам семьи Светланы (Нателлы) Метревели. Женщину и ее племянника Дмитрия заочно обвинили в пособничестве в убийстве Тарховых. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Бельская объяснила, что находилась под сильным влиянием Нателлы, которая, по ее словам, фактически заменила мать. При этом девушка заявила, что не собиралась убивать родственников, несмотря на конфликты в семье.

«Несмотря на все конфликты в семье, я никогда не хотела никого убивать, я такое даже не рассматривала. По-человечески я бы просто испугалась. Умысла на убийство бабушки и дедушки у меня не было, тем более на убийство с особой жестокостью людей в беспомощном состоянии», — рассказала Бельская.

Внучка экс-мэра пыталась воздействовать на бабушку при помощи магических ритуалов. Во время обыска квартиры Тарховых были найдены куклы вуду, тетрадки с рукописными проклятиями и описания колдовских ритуалов.

Мать девушки, Людмила Тархова, утверждала, что дочь пыталась решить проблемы с помощью магии и отдала гадалкам больше 30 миллионов рублей. По ее словам, после знакомства с Метревели девушка сделала татуировки в ее честь и стала следовать ее указаниям. Людмила также заявляла, что Нателла требовала снимать видео с предсмертными мучениями пожилых супругов. По мнению матери Бельской, эти обстоятельства могут свидетельствовать об оккультной составляющей преступления.

Согласно материалам дела, сначала Екатерина травила бабушку и дедушку жидкостью, которую из Грузии привезла Татьяна Киселева — мать Нателлы, также обвиняемая в пособничестве. Позже использовались капсулы с наркотическим веществом, которые доставал Дмитрий Метревели.

О смерти Тарховых стало известно 5 февраля 2025 года. По данным следствия, супруги погибли примерно за месяц до обнаружения их тел. Внучку бывшего мэра арестовали по подозрению в двойном убийстве. Как сообщили в Следственном комитете, девушка создавала видимость того, что супруги живы, рассылая с их телефонов сообщения об отъезде в течение месяца. В это время Бельская распродавала имущество бабушки и деда по поддельным документам.

Девушка дала признательные показания 28 февраля. Она рассказала, что отравила родственников, чтобы ради завладения их имуществом, после чего попыталась скрыть следы преступления. Следствие также утверждает, что тела заморозили в азоте, расчленили с помощью бензопилы, а останки измельчили и выбросили в мусорные контейнеры.

Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию предъявили заочные обвинения в пособничестве в убийстве. По версии следствия, Нателла из-за рубежа давала Бельской советы и указания, а Дмитрий помогал ей непосредственно на месте. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская заявила о готовности отправиться на СВО.

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