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  4. «Не портите себя инъекциями»: Дана Борисова в новом образе не впечатлила подписчиков

«Не портите себя инъекциями»: Дана Борисова в новом образе не впечатлила подписчиков

, 18:38 104

Юзеры заподозрили телеведущую в злоупотреблении косметическими процедурами.

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова опубликовала снимок в Instagram с премьеры мультфильма «Дитя погоды» в столичном кинотеатре «Октябрь», пишет Дни.ру. На красной дорожке она появилась вместе с дочерью Полиной. После семейного разлада отношения мамы и дочери улучшились.

«Начались каникулы! Побывали на премьере мультика „Дитя погоды“. Аниме — это, конечно, не особенно мое, но хоть полюбовалась на Токио. Особенно поразил финал мультика, все шло к тому, что все умрут, а вот и нет, все закончилось прекрасно», — поделилась впечатлениями телеведущая в Instagram.

Instagram @danaborisova_official

Подписчики заострили свое внимание на внешности Борисовой и разделились на два лагеря. Одни порадовались за помолодевшее лицо телеведущей и подчеркнули, что она восстанавливается после лечения от наркозависимости.

«Дана так изменилась! Краше стала!»;

«Прекрасно выглядите!»;

«Похорошела Дана. Я верила, что она справится со своей болезнью. И придет в такую форму шикарную! Пример для всех», — отметили восхищенные фолловеры.

Другие, наоборот, посчитали, что теледива злоупотребляет косметическими процедурами.

«Дана, пожалуйста, не надо больше лепить себя. Вы такая симпатяжечка была… Не хочется, листая ленту, встречать чужие лица, и узнавать по подписи, что это оказывается вы»;

«Дана, что с вами? Три фото, а улыбка одна и та же! Такое ощущение, что у вас рот теперь не закрывается. Вы очень красивая, не портите себя инъекциями»;

«Совсем становится на себя непохожей. Грустно», — отметили критически настроенные подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники раскритиковали селфи Аллы Пугачевой.

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