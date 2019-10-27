  1. Пятый канал
  4. «Восковое» лицо Пугачевой на селфи разделило фанатов на два лагеря

«Восковое» лицо Пугачевой на селфи разделило фанатов на два лагеря

, 8:01 Фото 558

Первые раскритиковали Примадонну за злоупотребление фотошопом, вторые же восхитились тем, насколько свежо артистка выглядит в свои годы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alla_orfey

В преддверии премьеры фильма «Тот самый концерт» Алла Пугачева опубликовала в Instagram информационный пост, сопроводив его своим селфи. На снимке певица выглядит довольно свежо — на ее лице нет ни возрастных морщинок, ни следов усталости.

Однако многих поклонников 70-летней звезды этот факт насторожил. Фанаты предположили, что вечная молодость и неестественный румянец Примадонны — результат обработки фотографии в фотошопе.

Instagram @alla_orfey

«Фото неудачное!»

«Как восковая фигура из музея!»

«Ну, зачем убирать следы времени так, чтобы превращаться в восковую фигуру? Ни морщинки, ни эмоции»;

«Опять отфильтрованная фотка», — разочарованно отметили фолловеры.

Подписчики Аллы Пугачевой стали просить певицу отказаться от излишней обработки фотографий, пишет «Экономика сегодня». По словам пользователей соцсети, кумир будет нравиться им гораздо больше, если перестанет стесняться возраста и предстанет перед ними такой, какая есть.

«Я люблю Пугачеву такой, какая она есть. Ни моложе, ни старше ее лет. И хочу видеть ее настоящей!» — заявил юзер.

Однако большинство фанатов Примадонны не обратили никакого внимания на ретушь и стали искренне восхищаться тем, насколько прекрасно поп-дива выглядит в свои годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева призналась — однажды она забыла во время концерта слова.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Последние новости

8:39
Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском
8:28
«Боевая красотка!» Надя Дорофеева в мужских трусах восхитила поклонников
8:15
В сети высмеяли кандидата в президенты США, пообещавшего противостоять Путину и русским
8:01
«Восковое» лицо Пугачевой на селфи разделило фанатов на два лагеря
7:46
Трамп может заявить об убийстве главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади
7:29
Стас Пьеха пять лет отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Сейчас читают

Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!
Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев