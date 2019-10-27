«Восковое» лицо Пугачевой на селфи разделило фанатов на два лагеря

В преддверии премьеры фильма «Тот самый концерт» Алла Пугачева опубликовала в Instagram информационный пост, сопроводив его своим селфи. На снимке певица выглядит довольно свежо — на ее лице нет ни возрастных морщинок, ни следов усталости.

Однако многих поклонников 70-летней звезды этот факт насторожил. Фанаты предположили, что вечная молодость и неестественный румянец Примадонны — результат обработки фотографии в фотошопе.

Instagram @alla_orfey

«Фото неудачное!»

«Как восковая фигура из музея!»

«Ну, зачем убирать следы времени так, чтобы превращаться в восковую фигуру? Ни морщинки, ни эмоции»;

«Опять отфильтрованная фотка», — разочарованно отметили фолловеры.

Подписчики Аллы Пугачевой стали просить певицу отказаться от излишней обработки фотографий, пишет «Экономика сегодня». По словам пользователей соцсети, кумир будет нравиться им гораздо больше, если перестанет стесняться возраста и предстанет перед ними такой, какая есть.

«Я люблю Пугачеву такой, какая она есть. Ни моложе, ни старше ее лет. И хочу видеть ее настоящей!» — заявил юзер.

Однако большинство фанатов Примадонны не обратили никакого внимания на ретушь и стали искренне восхищаться тем, насколько прекрасно поп-дива выглядит в свои годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева призналась — однажды она забыла во время концерта слова.