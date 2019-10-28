  1. Пятый канал
  4. «Как подруги»: Подписчики поразились молодостью мамы Риты Дакоты

«Как подруги»: Подписчики поразились молодостью мамы Риты Дакоты

, 20:57 30

Певица поздравила свою родительницу с юбилеем в социальной сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота разметила редкое фото с мамой. Она выложила пост с фотографией, в подписи к которой поздравила родительницу самыми теплыми словами с днем рождения. Также Рита призвала подписчиков присоединиться под постом к поздравлениям.

«Самая любима на всей земле мамочка родная. С юбилеем тебя, лучший человек на свете! Как же мне повезлооооооо, что ты моя мама!!! Каждый день благодарю Бога за это. Реально каждый. Без шуток. Я каждый день счастлива, что моя мама — МОЯ МАМА. Накидайте мамуле в комменты добрых слов. Она всю жизнь читает комменты. Мам! Смотри, сколько людей тебя любит?!» — подписала совместный с мамой снимок певица.

Instagram @ritadakota

Пользователи активно принялись комментировать фото и оставлять не только поздравления, но и восторженные подписи на странице певицы.

«Мамулю-красавицу с юбилеем!!! Пусть всегда остается такой же прекрасной!!! Ну, и самое главное крепкого здоровья!!!»;

«Как подружки. Процветайте, удивляйте и побольше будьте рядом»;

«Очень красивая женщина! Счастья и здоровья!»;

«С днем рождения мамочку! Молодая, красивая. Как подруги-ровесницы. Желаю счастья, здоровья и всех благ!!! Очень похожи на маму», — прокомментировали фото фанаты певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота сделала татуировку ко дню рождения дочери Мии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
-0.13 70.84
-0.28
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

20:57
«Как подруги»: Подписчики поразились молодостью мамы Риты Дакоты
20:48
Дагестанский боец показал Кокляеву, как вырубить Емельяненко за 20 секунд
20:43
Нуждающиеся во «Фризиуме» дети получат препарат в ближайшее время
20:35
Лолита объявила, что ее брак с Ивановым был фиктивным
20:27
Антирекорд побит! Как Санкт-Петербург пережил «день жестянщика» — видео
20:13
«Нужно себя беречь»: Серябкина отказалась обсуждать самочувствие Максима Фадеева

Сейчас читают

Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области
«Нет слов!»: осеннее фото Кабо в купальнике порадовало поклонников
Мария Порошина показала на одном фото дочерей от Куценко и Древнова

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев