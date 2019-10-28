«Как подруги»: Подписчики поразились молодостью мамы Риты Дакоты

Певица Рита Дакота разметила редкое фото с мамой. Она выложила пост с фотографией, в подписи к которой поздравила родительницу самыми теплыми словами с днем рождения. Также Рита призвала подписчиков присоединиться под постом к поздравлениям.
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Пользователи активно принялись комментировать фото и оставлять не только поздравления, но и восторженные подписи на странице певицы.
«Мамулю-красавицу с юбилеем!!! Пусть всегда остается такой же прекрасной!!! Ну, и самое главное крепкого здоровья!!!»;
«Как подружки. Процветайте, удивляйте и побольше будьте рядом»;
«Очень красивая женщина! Счастья и здоровья!»;
«С днем рождения мамочку! Молодая, красивая. Как подруги-ровесницы. Желаю счастья, здоровья и всех благ!!! Очень похожи на маму», — прокомментировали фото фанаты певицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота сделала татуировку ко дню рождения дочери Мии.