«Как подруги»: Подписчики поразились молодостью мамы Риты Дакоты

Певица Рита Дакота разметила редкое фото с мамой. Она выложила пост с фотографией, в подписи к которой поздравила родительницу самыми теплыми словами с днем рождения. Также Рита призвала подписчиков присоединиться под постом к поздравлениям.

« Самая любима на всей земле мамочка родная. С юбилеем тебя, лучший человек на свете! Как же мне повезлооооооо, что ты моя мама!!! Каждый день благодарю Бога за это. Реально каждый. Без шуток. Я каждый день счастлива, что моя мама — МОЯ МАМА. Накидайте мамуле в комменты добрых слов. Она всю жизнь читает комменты. Мам! Смотри, сколько людей тебя любит?!» — подписала совместный с мамой снимок певица.

Instagram @ritadakota

Пользователи активно принялись комментировать фото и оставлять не только поздравления, но и восторженные подписи на странице певицы.

«Мамулю-красавицу с юбилеем!!! Пусть всегда остается такой же прекрасной!!! Ну, и самое главное крепкого здоровья!!!»;

«Как подружки. Процветайте, удивляйте и побольше будьте рядом»;

«Очень красивая женщина! Счастья и здоровья!»;

«С днем рождения мамочку! Молодая, красивая. Как подруги-ровесницы. Желаю счастья, здоровья и всех благ!!! Очень похожи на маму», — прокомментировали фото фанаты певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота сделала татуировку ко дню рождения дочери Мии.