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  4. Бывший военный устроил стрельбу и взорвал бомбу у мечети на юге Франции

Бывший военный устроил стрельбу и взорвал бомбу у мечети на юге Франции

, 19:49 Фото 49

В результате происшествия пострадали два человека. Злоумышленник задержан.

Фото: Twitter @Islametinfo

Бывший военный устроил стрельбу у мечети в Байонне на юге Франции. По данным издания Sud Ouest, 60-летний бывший военный открыл огонь по верующим и взорвал самодельную бомбу.

В результате происшествия пострадали двое прихожан 84 и 87 лет. С огнестрельными ранениями их госпитализировали. На месте происшествия правоохранителями были обнаружены два газовых баллона.

Сбежавший злоумышленник был задержан в местечке Сен-Мартен-де-Сеньян. Причины, по которым отставной военный проявил агрессию в отношении верующих, предстоит выяснить следователям.

Ранее 5-tv.ru опубликовал страшные кадры из зала после расстрела студентов университета в Техасе. Атака произошла во время вечеринки, на которой присутствовали сотни студентов.

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