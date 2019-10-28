Бывший военный устроил стрельбу и взорвал бомбу у мечети на юге Франции

Бывший военный устроил стрельбу у мечети в Байонне на юге Франции. По данным издания Sud Ouest, 60-летний бывший военный открыл огонь по верующим и взорвал самодельную бомбу.

В результате происшествия пострадали двое прихожан 84 и 87 лет. С огнестрельными ранениями их госпитализировали. На месте происшествия правоохранителями были обнаружены два газовых баллона.

Сбежавший злоумышленник был задержан в местечке Сен-Мартен-де-Сеньян. Причины, по которым отставной военный проявил агрессию в отношении верующих, предстоит выяснить следователям.

Ранее 5-tv.ru опубликовал страшные кадры из зала после расстрела студентов университета в Техасе. Атака произошла во время вечеринки, на которой присутствовали сотни студентов.