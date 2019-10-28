Нуждающиеся во «Фризиуме» дети получат препарат в ближайшее время

Первую партию «Фризиума» доставили в Москву. Этот препарат жизненно необходим детям, страдающим эпилепсией, в России он не зарегистрирован. И еще недавно матери, покупающие его через Интернет за рубежом, рисковали попасть под следствие за контрабанду сильнодействующих средств. Теперь, после решения правительства, поставки официальные и законные.

Вот только «Фризиум» — это лишь часть препаратов, которые помогают при судорогах. До сих пор нет механизма, по которому импортные лекарства могут получать взрослые. Да и для родителей больных детей пройти разрешение федеральной комиссии — настоящий квест.

«В ажно понимать, что мы привезли недостаточный объем препарата для всех, кто в нем нуждается. В страну приехали лекарства только для детей, для взрослых у нас даже нет расчета потребностей. Из примерно трех тысяч нуждающихся детей таблетки привезли для 540», — рассказала член центрального штаба ОНФ Анна Федермессер.

«Фризиум» — только начало. Всего закупят 11 тысяч упаковок импортных психотропных лекарств. А потом их начнут производить в России.

«Мы закупили необходимое оборудование, я надеюсь, что клинические исследования закончатся в середине следующего года, и в четвертом квартале следующего года мы начнем производить собственные лекарственные препараты», — говорит гендиректор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

Подробнее смотрите в репортаже Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура закрыла уголовное дело в отношении россиянки, которая купила через интернет 600 таблеток «Фризиума» для больного сына.