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  4. Московская прокуратура закрыла уголовное о покупке лекарства для больного ребенка

Московская прокуратура закрыла уголовное о покупке лекарства для больного ребенка

, 2:45 Эфирная новость 18

Мать больного малыша задержали на почте при получении заказанного через интернет препарата «Фризиум».

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Фото, видео : ТАСС/Абрамов Денис, 5-tv.ru

Прокуратура закрыла уголовное дело о покупке матерью лекарств для больного сына. На прошлой неделе на почте задержали женщину, которая пришла получить посылку с лекарством «Фризиум». Это сильнодействующий препарат, в России его оборот ограничен, а в посылке находилось сразу 600 таблеток. Женщина заказала их через интернет.

Правоохранители по подозрению в контрабанде наркотиков задержали женщину. Дома провели обыск. Дело получило широкую огласку. Общественность встала на защиту матери, которая всего лишь хотела помочь сыну, страдающему от эпилептических припадков.

И это не первый подобный случай в Москве. Месяц назад была задержана Елена Боголюбова, которая тоже получила «Фризиум» для тяжелобольного ребенка. Тогда уголовное дело возбуждать не стали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков.

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