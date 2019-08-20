Московская прокуратура закрыла уголовное о покупке лекарства для больного ребенка

Прокуратура закрыла уголовное дело о покупке матерью лекарств для больного сына. На прошлой неделе на почте задержали женщину, которая пришла получить посылку с лекарством «Фризиум». Это сильнодействующий препарат, в России его оборот ограничен, а в посылке находилось сразу 600 таблеток. Женщина заказала их через интернет.

Правоохранители по подозрению в контрабанде наркотиков задержали женщину. Дома провели обыск. Дело получило широкую огласку. Общественность встала на защиту матери, которая всего лишь хотела помочь сыну, страдающему от эпилептических припадков.

И это не первый подобный случай в Москве. Месяц назад была задержана Елена Боголюбова, которая тоже получила «Фризиум» для тяжелобольного ребенка. Тогда уголовное дело возбуждать не стали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков.