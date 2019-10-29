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  4. «Перебор!» Мария Погребняк в пиджаке на обнаженном теле подразнила хейтеров

«Перебор!» Мария Погребняк в пиджаке на обнаженном теле подразнила хейтеров

, 8:30 Фото 78

Супруга известного футболиста нарвалась на возмущенные комментарии, разместив в сети пикантный снимок.

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Фото, видео: Instagram @mariapoga_

Супруга известного футболиста Павла Погребняка 30-летняя Мария поделилась с подписчиками в Instagram пикантным снимком. На фото модель позирует в черном пиджаке, надетом на обнаженное тело. Для фотосессии блогер выбрала яркий макияж: розовые тени, стрелки и помаду насыщенного фиолетового цвета. Чувственная фотография жены спортсмена будто бы пропитана атмосферой страсти и секса.

«Вы любите читать длинные посты под фото? Или вам нравятся больше красивые фотографии и минимум текста?» — спросила в публикации знаменитость.

Instagram @mariapoga_

Поклонники Марии Погребняк восхитились тем, насколько потрясающе и привлекательно может выглядеть мать троих детей. Большинство фанатов на вопрос кумира ответили категорично — никакой текст им не нужен, главное побольше соблазнительных снимков.

«Приятно на красоту смотреть!»

«Вы шикарная!»

«Настоящая леди!» — написали фолловеры.

Однако некоторым пользователям соцсети снимок Марии Погребняк показался чересчур откровенным.

«Муж такое одобрил?!»

«Не показывай всем! Показывай только мужу!»

«Это перебор!» — отреагировали на горячее фото юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк в прозрачной блузке задалась вопросом, нужен ли штамп в паспорте.

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