«Перебор!» Мария Погребняк в пиджаке на обнаженном теле подразнила хейтеров

Супруга известного футболиста Павла Погребняка 30-летняя Мария поделилась с подписчиками в Instagram пикантным снимком. На фото модель позирует в черном пиджаке, надетом на обнаженное тело. Для фотосессии блогер выбрала яркий макияж: розовые тени, стрелки и помаду насыщенного фиолетового цвета. Чувственная фотография жены спортсмена будто бы пропитана атмосферой страсти и секса.
«Вы любите читать длинные посты под фото? Или вам нравятся больше красивые фотографии и минимум текста?» — спросила в публикации знаменитость.
Поклонники Марии Погребняк восхитились тем, насколько потрясающе и привлекательно может выглядеть мать троих детей. Большинство фанатов на вопрос кумира ответили категорично — никакой текст им не нужен, главное побольше соблазнительных снимков.
«Приятно на красоту смотреть!»
«Вы шикарная!»
«Настоящая леди!» — написали фолловеры.
Однако некоторым пользователям соцсети снимок Марии Погребняк показался чересчур откровенным.
«Муж такое одобрил?!»
«Не показывай всем! Показывай только мужу!»
«Это перебор!» — отреагировали на горячее фото юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк в прозрачной блузке задалась вопросом, нужен ли штамп в паспорте.