Мария Погребняк в прозрачной блузке задалась вопросом, нужен ли штамп в паспорте

Мария Погребняк замужем за известным футболистом Павлом Погребняком уже больше десяти лет, пара познакомилась еще в школе. Старшему из трех сыновей Погребняков уже 12, младшему восемь. Но неожиданно Мария решила поинтересоваться у своих подписчиков в Instagram, нужен ли вообще штамп в паспорте.

«Важен ли штамп в паспорте? Как вы считаете? Для счастья и любви — он не нужен

Но в целях безопасности — обязателен! Жизнь штука непредсказуемая! И вообще я против гражданских браков! Любишь — женись и бери на себя ответственность за жену и семью!» — написала супруга футболиста.

Instagram @mariapoga_

Свой пост при этом 30-летняя Погребняк проиллюстрировала снимком, на котором она одета в прозрачную черную кружевную блузку и такого же цвета кожаные штаны. Поклонники оценили наряд и прическу Марии и не скупятся на комплименты.

«Мария, вы как всегда, просто неотразимы!»

«Очень сексуальная»

«Вы с такой прической, просто бомбическая!»

«Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу. Как жрать и худеть одновременно?» — пишут комментаторы.

Что касается вопроса о браке, то тут мнения пользователей соцсети разделились. Однако подавляющее большинство высказывается все-таки в пользу официальных отношений.

«Когда люди живут гражданским браком, без штампа, то обычно девушка считает, что она уже замужем, а мужчина часто считает, что он еще свободен».

«На любовь штамп не повлияет, а вот безопасность точно обеспечит».

«Считаю, что дети должны рождаться в официальном браке».

«Сожительница — отвратительное слово», — считают преимущественно женщины.

Ранее, как писал 5-tv.ru, ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина, тоже замужняя, высказала мнение, что гражданский брак — это законная эксплуатация женщин.