Нацболы сообщили о задержании нескольких десятков своих активистов в Москве

Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» заявили о задержаниях на собрании в Москве.

В сообщениях в группе движения в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что правоохранители задержали активистов. Членов партии «Другая Россия» якобы отправили на автобусе в один из столичных отделов полиции. По предварительной информации, число задержанных превышает 30 человек. Другие подробности не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках.