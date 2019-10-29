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  4. ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии — видео

ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии — видео

, 6:12 Эфирная новость 9

Материалы, опубликованные ФСБ — настоящая сенсация. Сухие факты о жизни оккупированного города и показания очевидцев — прямые доказательства того, что тут творилось.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Holger Weitzel; 5-tv.ru

ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях, которые действовали в Карелии во время Великой Отечественной войны. В отчетах описываются тяжелейшие условия содержания заключенных — пытки, жестокие наказания, голод, отсутствие медицинской помощи.

Через петрозаводские лагеря прошло не менее 30 тысяч человек. В основном это — славяне. Теперь с документами будут работать эксперты. Задача — увековечить память узников и погибших, обнародовать новые факты о страшных годах оккупация Карелии.

20 страниц машинописного текста — документы, опубликованные ФСБ — настоящая сенсация. Сухие факты о жизни оккупированного города и показания очевидцев — прямые доказательства того, что тут творилось.

С уникальным архивом познакомился наш корреспондент Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к юбилею освобождения столицы Латвии Минобороны России рассекретило уникальные исторические документы.

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