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  4. «Какая худенькая!»: Семенович пожаловалась на жизнь, стоя на крыше в Петербурге

«Какая худенькая!»: Семенович пожаловалась на жизнь, стоя на крыше в Петербурге

, 8:11 Фото 88

Артистка поделилась с поклонниками личными проблемами.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович поделилась с поклонниками своими переживаниями, стоя на крыше Дома Зингера в Петербурге. Впрочем, волноваться за сохранность певицы не стоит — артистка устроила фотосессию «на высоте».

На снимках, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, Семенович позирует в черном топе, темных брюках и белом плаще с изящным принтом на рукавах и лацканах. В тексте, которым Анна сопроводила серию кадров, она пожаловалась на то, что имеет привычку постоянно все контролировать и куда-то спешить. Артистка не может толком расслабиться и отдохнуть в свое удовольствие.

Instagram @ann_semenovich

В комментариях часть поклонников призналась, что испытывает те же проблемы. При этом многие обратили внимание и на саму певицу — преданные фанаты отметили в своих сообщениях красоту и чувство стиля Анны.

«Аня, ну это очень шикарные фотки, просто суперские, какая ты худенькая!»

«Ах, Аня, ну зачем ты так мучаешь наc?» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович показала, как выглядела до того, как стала популярной.

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