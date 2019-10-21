  1. Пятый канал
  4. Семенович показала, как выглядела до того, как стала популярной

Семенович показала, как выглядела до того, как стала популярной

, 6:02 Фото 77

Певица поделилась с поклонниками снимком 18-летней давности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович поделилась с подписчиками архивным фото. На снимке популярная певица запечатлена примерно за год до того, как к ней пришла всенародная слава.

Опубликовав фотографию, артистка пояснила: это кадр 2001 года. Тогда Семенович как раз завершила карьеру в фигурном катании и искала для себя новую профессию. Вскоре после того, как был сделан снимок, молодую Анну пригласят работать на телевидение. По словам певицы, она будет «очень много трудиться» — и руководство предложит ей вести собственную программу. На съемках артистка и познакомится с группой «Блестящие», в составе которой она быстро станет популярна.

«Я всегда мечтала петь и быть на сцене, я так сильно этого хотела, что мое желание услышала Вселенная, и предоставила мне шанс», — считает звезда.

Instagram @ann_semenovich

Анна посоветовала своим поклонникам не отчаиваться и не опускать руки — жалость к себе и готовность сдаться, по мнению Семенович, никому не помогает найти свое место в жизни. Поклонники не только поддержали нынешнюю позицию своего кумира, но и обратили внимание на красоту певицы. Фолловеры уверены — и 18 лет назад, и сегодня, артистка невероятно очаровательна и сексуальна.

«У вас такие же смеющиеся глаза и обворожительная улыбка!»

«Вы бесподобны и прекрасны, такая же и остались красивая девочка», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович сразила публику сексуальным костюмом морячки.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

6:54
Дженнифер Лопес заметили на улицах Нью-Йорка в свадебном платье
6:46
Шойгу: 12 тюрем с боевиками остались без охраны на севере Сирии из-за действий Турции
6:39
Склад полыхает на причале в Мурманске, площадь возгорания достигла 500 квадратов
6:35
«Юля, не то!» Поклонники не оценили ярко-красную помаду Ковальчук — фото
6:28
Видео: Росстат назвал регионы с самым доступным для населения газом
6:17
Пригожин и Валерия сделали романтичную фотографию на прогулке

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео
Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев