Семенович показала, как выглядела до того, как стала популярной

Анна Семенович поделилась с подписчиками архивным фото. На снимке популярная певица запечатлена примерно за год до того, как к ней пришла всенародная слава.

Опубликовав фотографию, артистка пояснила: это кадр 2001 года. Тогда Семенович как раз завершила карьеру в фигурном катании и искала для себя новую профессию. Вскоре после того, как был сделан снимок, молодую Анну пригласят работать на телевидение. По словам певицы, она будет «очень много трудиться» — и руководство предложит ей вести собственную программу. На съемках артистка и познакомится с группой «Блестящие», в составе которой она быстро станет популярна.

«Я всегда мечтала петь и быть на сцене, я так сильно этого хотела, что мое желание услышала Вселенная, и предоставила мне шанс», — считает звезда.

Instagram @ann_semenovich

Анна посоветовала своим поклонникам не отчаиваться и не опускать руки — жалость к себе и готовность сдаться, по мнению Семенович, никому не помогает найти свое место в жизни. Поклонники не только поддержали нынешнюю позицию своего кумира, но и обратили внимание на красоту певицы. Фолловеры уверены — и 18 лет назад, и сегодня, артистка невероятно очаровательна и сексуальна.

«У вас такие же смеющиеся глаза и обворожительная улыбка!»

«Вы бесподобны и прекрасны, такая же и остались красивая девочка», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович сразила публику сексуальным костюмом морячки.