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  4. Фото: маленькую дочь Купера и Шейк признали полной копией отца

Фото: маленькую дочь Купера и Шейк признали полной копией отца

, 8:00 Фото 104

Двухлетняя Лея впервые появилась на светском мероприятии в сопровождении отца.

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Фото, видео: Instagram @irinashaykfamily

Брэдли Купер впервые вывел в свет свою двухлетнюю дочь от бывшей возлюбленной Ирины Шейк. Маленькая Лея сопровождала отца на церемонии вручения премии Марка Твена 27 октября.

Для официального светского дебюта двухлетнюю девочку нарядили в черное платье и темную жилетку. Сам Купер был одет в темный брючный костюм и белую рубашку без галстука. Во время мероприятия Брэдли держал дочь на руках.

Instagram @irinashaykfamily

После того как снимки с мероприятия появились в сети, пользователи принялись бурно обсуждать появление Леи на публике. Поклонники звездной семьи отметили, что девочка очень сильно похожа на своего именитого отца.

«Мини-Купер», — восхищаются видевшие снимки.

Стоит отметить, что мамы Леи — модели Ирины Шейк — на мероприятии не было в связи с занятостью на съемках. По договоренности, к которой после разрыва пришли Шей и Купер, они воспитывают девочку по очереди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что папарацци засняли, как Шейк строит забавные рожицы дочке.

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