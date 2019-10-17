  1. Пятый канал
  4. «Яблочко от яблони»: Папарацци засняли, как Шейк строит забавные рожицы дочке

«Яблочко от яблони»: Папарацци засняли, как Шейк строит забавные рожицы дочке

, 8:03 Фото 157

Снимки, на которых модель целует свою наследницу и вместе с ней смеется, растрогали пользователей сети.

Фото: Instagram @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк редко делится в социальных сетях семейными снимками и почти не показывает подписчикам двухлетнюю дочь Лею. По слухам, раньше о малышке заботился бывший возлюбленный теледивы Брэдли Купер, однако после разрыва с актером звезда стала проводить больше времени со своей наследницей.

Один из моментов, когда Шейк гуляла с юной красавицей по Нью-Йорку, сумели запечатлеть папарацци. Фотографии были сделаны в районе Вест-Виллидж, а впоследствии опубликованы на фан-страничке модели.

Журналисты сделали кадры в то время, когда звезда присела на корточки перед своей дочерью и начала корчить рожицы. Вместе с Леей Шейк смеялась, дурачилась и целовала свою любимицу.

Снимки звездной матери с двухлетней малышкой растрогали пользователей сети, и они не могли удержаться от комплиментов. Некоторые обратили внимание на то, что девочка растет копией матери: такая же красивая, милая и стильная.

«Красавицы!»

«Яблочко от яблони!»

«Как это мило!» — восклицали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шейк опубликовала фото с брутальным чернобородым мужчиной.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

8:36
Кайли Дженнер вывезла малышей на тыквенную ферму для подготовки к Хэллоуину
8:31
Три человека погибли в страшной аварии в Свердловской области
8:24
Почему Тимати назвал сына таким необычным именем?
8:12
Банки начнут оказывать россиянам госуслуги вместо МФЦ
8:03
«Яблочко от яблони»: Папарацци засняли, как Шейк строит забавные рожицы дочке
7:55
Певица Наргиз об отношениях с Максом Фадеевым: «Была в тюрьме»

Сейчас читают

Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!
Зрители и критики негодуют после просмотра «Малефисента: Владычица тьмы»
«Русская Кардашьян» в вызывающем белье и чулках пленила мужчин пышными формами

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев