«Яблочко от яблони»: Папарацци засняли, как Шейк строит забавные рожицы дочке

Российская супермодель Ирина Шейк редко делится в социальных сетях семейными снимками и почти не показывает подписчикам двухлетнюю дочь Лею. По слухам, раньше о малышке заботился бывший возлюбленный теледивы Брэдли Купер, однако после разрыва с актером звезда стала проводить больше времени со своей наследницей.

Один из моментов, когда Шейк гуляла с юной красавицей по Нью-Йорку, сумели запечатлеть папарацци. Фотографии были сделаны в районе Вест-Виллидж, а впоследствии опубликованы на фан-страничке модели.

Журналисты сделали кадры в то время, когда звезда присела на корточки перед своей дочерью и начала корчить рожицы. Вместе с Леей Шейк смеялась, дурачилась и целовала свою любимицу.

Снимки звездной матери с двухлетней малышкой растрогали пользователей сети, и они не могли удержаться от комплиментов. Некоторые обратили внимание на то, что девочка растет копией матери: такая же красивая, милая и стильная.

«Красавицы!»

«Яблочко от яблони!»

«Как это мило!» — восклицали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шейк опубликовала фото с брутальным чернобородым мужчиной.