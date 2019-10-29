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Что известно о военном, напавшем на мечеть во Франции

, 7:55 Эфирная новость 44

В Байонне 84-летний француз 28 октября открыл стрельбу по прихожанам, два человека получили ранения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chen Yichen; 5-tv.ru

Во Франции выясняют обстоятельства нападения на мечеть в Байонне. Накануне 84-летний мужчина, открыл огонь по прихожанам. В результате два человека получили огнестрельные ранения.

После стрелок поджег припаркованный во дворе храма автомобиль. Клубы дыма были видны на расстоянии нескольких километров. Эти кадры сняли очевидцы из соседнего квартала. Нападавший попытался скрыться, но был задержан полицией.

Президент уже осудил этот акт и пообещал защитить мусульман страны. Личность нападавшего установлена. Это 84-летний бывший военный Клод Синке. В 2015 году он баллотировался на должность советника департамента от партии «Национальный фронт».

Лидер фронта Марин Ле Пен уже отреагировала на инцидент. Она потребовала наказать преступника с максимальной строгостью. Нападение на мечеть в Байонне пока не квалифицировали как теракт. В доме подозреваемого провели обыск, он утверждал, что у него хранятся пистолеты и гранаты. В авто нападавшего обнаружили газовый баллон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший военный устроил стрельбу и взорвал бомбу у мечети на юге Франции.

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