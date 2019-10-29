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Видео: полиция задержала мошенников, присваивавших квартиры умерших москвичей

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Группировка действовала в столице больше десяти лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; МВД РФ

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали мошенников, обманным путем присваивавших себе недвижимость уже умерших людей. По данным полиции, группировка работала в столице более десяти лет.

Согласно материалам дела, мошенники вносили ложные данные в архивы реестровых книг. По этим записям, умершие уже граждане заблаговременно составляли завещания. Поддельные документы злоумышленники тоже прикрепляли к измененным записям.

После этого члены группировки перепродавали квартиры своим подельникам — в схеме они выступали в качестве наследников, на которых якобы и оформлялась жилплощадь. Часть «наследства» мошенники оставляли себе — недвижимость была оформлена на их родственников.

Задержание членов группировки прошло в Подмосковье по нескольким адресам сразу. При этом предполагаемый лидер мошеннического коллектива забаррикадировался в доме и попытался уничтожить изобличающую его документацию — рвал и бросал в окно обрывки договоров соцнайма, свидетельства о смерти и договоры купли-продажи квартир.

Всего полицейские задержали восемь человек, пятерым из которых предъявлено обвинение — этих членов мошеннического сообщества заключили под стражу.

«В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге задержали зампредседателя Жилищного комитета.

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