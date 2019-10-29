Депутат Рады предрек поражение Украины в «газовой войне» с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Незалежной не следует доводить ситуацию с транзитом газа до «газовой войны», иначе Киев в ней проиграет. Свою позицию по этому вопросу политик высказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я могу поаплодировать хитрости Москвы», — признался он.

По словам парламентария, российская сторона долгое время считала что «через Украину нельзя ничего проводить». Однако на данный момент власти РФ, напротив, настроены договориться, чтобы поставка голубого топлива происходила на условиях, выгодных для обоих государств. В то же время Украина препятствует заключению соглашения, полагает Волошин.

По мнению депутата, в случае если контракт о транзите газа не будет продлен, Европа будет в этом винить Украину, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел четвертый раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину.