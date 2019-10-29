Марош Шефчович прокомментировал итоги переговоров по транзиту газа через Украину

Четвертый раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины по транзиту газа состоялся в Брюсселе. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович прокомментировал результаты переговоров. Он признался, что разочарован итогами встречи, и выразил надежду, что в будущем странам удастся договориться по поводу поставок голубого топлива.

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», — цитирует РИА Новости политика.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак назвал встречу довольно конструктивной и отметил, что все стороны переговоров настроены на достижение соглашения. По его словам, Москва рассматривает в качестве запасного варианта продление действующего контракта по транзиту газа на 2020 год. В случае если украинская сторона будет готова работать «по европейскому законодательству», РФ также обеспечит поставки голубого топлива по этим правилам.

По словам главы Минэнерго, следующие переговоры по данному вопросу состоятся до конца ноября.

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа прошли 28 октября. Встреча длилась 80 минут. На ней присутствовали министр энергетики России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готова к прямым поставкам газа из России.