Число моногородов в России может уменьшиться почти вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. Согласно новому проекту развития населенных пунктов, их количество сократится с 321 до 170, сообщают «Известия».

Документ с описанием измененной программы развития моногородов направлен в Министерство финансов. Он призван заменить старый проект, который должен был действовать до 2025 года, однако досрочно прекратил свое существование из-за критики Счетной палаты. Представители органа заявили, что меры по поддержке населенных пунктов не привели к улучшению жизни их жителей.

Специалистам будет необходимо актуализировать критерии, по которым моногорода получают свой статус. По мнению экспертов, их число сократится из-за двух факторов: если численность населения стала меньше трех тысяч человек, а также в случае, когда градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Пересмотр списка планируется осуществить только в 2020 году.

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