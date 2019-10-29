Жорин рассказал, что Лолита находится в подавленном состоянии из-за развода

Адвокат эстрадной певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин сообщил, что звезда находится в подавленном состоянии в связи с бракоразводным процессом. Артистка надеялась, что новость об этом не получит такую огласку, и супругам удастся «тихо» развестись.

Однако, по словам юриста, теннисист и фитнес-тренер Дмитрий Иванов намеренно создал ажиотаж вокруг развода с исполнительницей. Вместо того, чтобы подать заявление о расторжении брака в ЗАГС, он обратился в суд, при этом указав, что Лолита уклонялась от развода. В действительности же певица не получала от спортсмена предложений явиться ЗАГС, утверждает Жорин. Он уверен, что Иванов специально вызвал вокруг отношений с артисткой такие бурные обсуждения и теперь зарабатывает, рассказывая интимные подробности личной жизни.

«У нас есть информация, что сейчас Иванову поступают предложения об участии в различных передачах и он называет очень высокий гонорар за участие: несколько миллионов он просит за то, чтобы рассказать об обстоятельствах жизни с Лолитой», — пояснил юрист.

Лолита была удивлена, узнав, что ее избранник на такое способен. Она верила в искренность и честность своего супруга, однако недавно начали появляться факты, свидетельствующие о его недобросовестности, рассказал Жорин. После этого было принято решение о подаче встречного иска. Лолита намерена доказать фиктивность союза и озвучить обстоятельства, из которых становится ясно, что спортсмен на момент вступления в брак не собирался создавать семью.

«Ходят слухи, что Лолита хочет признать брак фиктивным, чтобы не делить имущество. Это не так, поскольку существует брачный контракт, который все урегулирует. Просто Лолита — правдоруб, она хочет идти до конца и в законном порядке доказать, что раз Дмитрий сам инициировал суд, чтобы страна узнала, как все было на самом деле», — подчеркнул юрист.

Судебное заседание по делу о разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова состоялось 29 октября в мировом суде Москвы. Иск о расторжении брака ранее подал теннисист, однако сам на заседание не явился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лолита объявила о фиктивности брака с Дмитрием Ивановым.